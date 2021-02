Roma Femminile, Bavagnoli: “Le avversarie ci proveranno, ma noi vogliamo portare a casa il passaggio del turno” – VIDEO

Domani la Roma Femminile affronterà la Florentia nella gara di ritorno dei quarti di finale di Coppa Italia, dopo la vittoria per 4-0 all’andata. Alla vigilia della partita, l’allenatrice delle giallorosse, Elisabetta Bavagnoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai canali ufficiali del club. Queste le sue parole:

“Dobbiamo aspettarci innanzitutto un avversario che proverà a venire qui a Roma a giocarsela, nonostante il passivo dell’andata. Nel calcio ci sono state tante altre storie che si potrebbero raccontare, che non devono assolutamente essere date per scontato. Sicuramente troveremo delle avversarie che ci proveranno. Troveranno una Roma che non ha assolutamente intenzione di perdere l’occasione e l’opportunità di portare a casa un risultato e anche un passaggio del turno“.