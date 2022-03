Roma, fattore Olimpico: già 13 milioni in cassa

Corriere dello Sport (R. Maida) – La Roma ha ritrovato una grande risorsa: lo stadio Olimpico. Finora l’affluenza media di pubblico sia stata inferiore soltanto a quella dell’Inter. Con ricadute proporzionali sulla classifica: la Roma è seconda per punti conquistati nel giardino di casa, -2 rispetto proprio all’Inter che però a San Siro ha giocato una partita in meno.

Ma la partecipazione dei tifosi giallorossi continua a crescere: per il ritorno dei quarti di Conference, in programma il 14 aprile contro i norvegesi del Bodo/Glimt, sono già stati venduti oltre 43.000 biglietti, di cui 20.000 soltanto martedì all’apertura della vendita libera. In queste ore sono quasi introvabili gli ingressi allo stadio, sul web, ma c’è una ragione: la società ha dovuto attendere l’ufficialità dell’ampliamento della capienza al 100%.

I risultati innescano un circuito positivo anche alla voce incassi, considerando solo i dati sul campionato: nonostante una partita giocata a porte chiuse (Roma-Cagliari: 5.000 abbonati sorteggiati), il limite del 50 per cento per Roma-Juventus e del 75 per cento contro Lazio, Lazio e Milan, la società ha fatturato già 13,311 milioni, appena sotto al migliore resoconto degli ultimi cinque anni, cioè il campionato 2018/19 (13,152 milioni).