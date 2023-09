Pagine Romaniste (F. Palmeri) – Dopo un avvio di stagione molte deludente, 1 punto nelle prime tre partite, la Roma è alla ricerca della sua prima vittoria in campionato. L’avversaria da affrontare questa volta sarà l’Empoli, appuntamento allo stadio Olimpico domenica 17 ottobre alle ore 20:45. Mourinho può finalmente fare affidamento sulla coppia Dybala-Lukaku. L’argentino, rimasto a Trigoria durante la pausa nazionali, ha finalmente recuperato dopo i problemi fisici accusati durante le prime partite. Il belga invece è tornato più che vittorioso, dopo aver siglato una doppietta e aver fornito un assist contro l’Estonia, è pronto a prendersi Roma. I giallorossi non possono permettersi errori visto che l’Empoli è anche l’unica squadra ad essere rimasta a secco di punti in questo avvio di stagione.

Le probabili formazioni di Roma-Empoli

Due sono ancora i dubbi che affliggono Mourinho: Pellegrini e Mancini. Entrambi hanno accusato dei problemi muscolari durante il ritiro con la nazionale a Coverciano, sono così rientrati prima del previsto per recuperare. In porta, dopo alcuni errori fatali nelle prime tre partite, c’è ancora Rui Patricio. In difesa vista l’assenza di Mancini, porta al possibile esordio di N’dicka che affiancherà Smalling e Llorente. A centrocampo Cristante spostato nel ruolo di mezzala sinistra, per lasciare spazio a Paredes che sarà affiancato da uno tra uno Bove e Renato Sanches. Sulla fascia torna anche Zalewski, che prenderà il posto di Spinazzola dopo un avvivo molto deludente. In fase offensiva pronti a puntare tutto sulla coppia Dybala-Lukaku. Il grande assente sarà Lorenzo Pellegrini.

Dove vedere il match

La partita, valida per la 4ª giornata di Serie A, sarà trasmessa in esclusiva su Dazn. Per vedere il match in tv bisognerà dunque connettersi all’app della piattaforma tramite smart tv o sul canale dedicato di Sky. La telecronaca a è affidata a Ricky Buscaglia, commento tecnico di Manuel Pasqual.

Le probabili formazioni

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ndicka; Kristensen, Bove, Paredes, Aouar, Zalewski; Dybala, Lukak

A disposizione: Svilar, Boer, Llorente, Karsdorp, Celik, Renato Sanches, Pagano, El Shaarawy, Spinazzola, Azmoun, Belotti.

Allenatore: José Mourinho

EMPOLI (4-3-3): Berisha; Ebuehi, Ismajli, Luperto, Pezzella; Fazzini, Marin, Maleh; Baldanzi, Caputo, Cambiaghi.

A disposizione: Perisan, Stubljar, Bereszynski, Walukiewicz, Cacace, Tonelli, S. Bastoni, Grassi, Ranocchia, Kovalenko, Gyasi, Cancellieri, Shpendi, Destro.

Allenatore: Paolo Zanetti