A nemmeno 24 ore di distanza dall’annuncio della nuova seconda maglia della Roma, ecco che Footyheadlines anticipa appassionati e non solo con la divisa pre-gara dei giallorossi. Per la stagione 2023-24 questa avrà una base rossa con tre righe bianche e il logo del brand dello stesso colore. È inoltre presente un design geometrico che ricorda molto quello già usato da Adidas nel 1988 per la maglia dell’Olanda di Gullit. Il kit è ispirato agli anni 80, ma non ci sarà il celebre lupetto di Gratton. Sulla divisa che verrà indossata dai ragazzi di Mourinho comparirà invece il nuovo stemma del club.