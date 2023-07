DAZN ha pubblicato un mini-documentario dal titolo Inside Roma in cui mostra una giornata nel ritiro estivo della Roma. Tra i protagonisti, il nuovo acquisto giallorosso Evan Ndicka che ha parlato in esclusiva. Ecco le parole del difensore:

Dove può arrivare questa Roma?

“La Roma è una grande squadra, l’anno scorso è andata vicino a vincere in Europa. Ha tutte le chance per far bene sia in Serie A che in Europa League”.

Mourinho?

“Mi ha dato l’impressione di essere una brava persona, molto empatica e sono sicuro che mi farà crescere tanto”.

La chiamata della Roma?

“Conoscevo bene il campionato italiano e i giocatori della Roma, guardavo spesso le partite. Quindi quando mi hanno contattato, è stato un piacere accettare la proposta della Roma”.

I tuoi obiettivi stagionali?

“Prima di tutto spero di inserirmi al meglio nel gruppo. Gli obiettivi me li porrò poi con il tempo, strada facendo. Voglio fare di tutto per aiutare la squadra. Penso che in un campionato con questo tipo di quadre e giocatori, io possa crescere molto, sia dentro che fuori dal campo”.

La Bundesliga?

“Mi ha fatto fare molta esperienza, è un campionato di alto livello con grandi squadre. Il calcio è molto intenso. Spero che tutto ciò mi possa servire per adattarmi al meglio al campionato italiano”.

Che squadra hai trovato?

“Ha giocatori di grande esperienza, spero di imparare molto da loro. Hanno già vinto in Europa: è un gruppo che conosce già le chiavi del gioco e sa come si vince”.

(Vengono mostrate delle sue foto in Barcellona-Eintracht Francoforte, quarti di finale di Europa League 2021/2022)

“Bei ricordi, giocare al Camp Nou con quasi 100.000 persone, contro una squadra così forte come il Barcellona siamo riusciti a ribaltare il risultato e qualificarci. CI ha dato molta fiducia per vincere l’Europa League, Sono stati momenti emozionanti, vincere così è motivo di grande orgoglio”.

L’approccio con l’ambiente romanista

Il tifo della Roma?

“Mi sono accorto subito della passione che c’è qui a Roma, anche solo prima e dopo gli allenamenti, i tifosi sono molto appassionati alla squadra e spero di ripagare in campo il loro affetto”.

Dybala?

“Oltre a essere un grandissimo clciatore, Dybala è un’ottima persona, abbiamo scambiato anche qualche parola in questi primi giorni e da quello che ho potuto notare ha davvero una tecnica molto elevata nel toccare il pallone, è un grandissimo giocatore”.

La prima di campionato?

“Non sono solito a festeggiare il mio compleanno, quest’anno coincide con l’inizio del campionato, ma aldilà di questo, spero che vada tutto bene in quella partita. L’importante è che la squadra faccia un buon risultato contro la Salernitana”.

I tuoi primi giorni in Italia?

“L’Italia è un paese molto bello, con una cultura importante e un grande campionato. Credo che la Roma abbia tutte le carte in regola per fare un bel campionato e io per crescere molto”.

L’Olimpico? Che sensazioni ti ha dato?

“L’Olimpico è uno stadio enorme. Mi ha fatto impressione, sarà bellissimo pieno di tifosi”.

Cosa vuoi dire ai tifosi?

“Daje Roma”.