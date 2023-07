Secondo quanto riportato da Relevo, la Roma ha trovato un principio d’accordo con il Real Madrid per il 19enne Julen Jon Guerrero. Talento, figlio d’arte e centrocampista offensivo, è da anni nel settore giovanile dei Blancos e sembra aver ereditato dal papà l’eleganza nel gioco. Il giovane è di scuola Malaga, quella che si è portato dietro nel passaggio a Madrid avvenuta nel 2018. Fantasista tecnico e con un occhio speciale per il goal, come il papà Julen leggenda dell‘Athletic Bilbao.