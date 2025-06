Corriere dello Sport (R. Maida) – Mancano 6 giorni al 30 giugno e la Roma deve cedere calciatori per incamerare una decina di milioni di plusvalenze – non ricavi – e quindi abbellire il bilancio in chiusura.

Esiste un pacchetto di calciatori che potrebbero consentire alla Roma di mettersi in regola: Celik ha offerte in Inghilterra, Cristante ha estimatori in Italia e non solo, Hermoso potrebbe fruttare 3-4 milioni, Cherubini invece 5. Quanto a Paredes, se mai tornerà in Argentina, lo farà dopo il Mondiale per club.

Per Shomurodov, la Roma al momento ha ricevuto una sola offerta da 5 milioni: pochi, porterebbero addirittura minusvalenza. Cosa succede se non si rispettano i limiti concordati con la Uefa? Dipende dalla violazione. Essendo una reiterazione considerando ciò che è successo lo scorso anno, il regolamento prevede restrizioni ai giocatori da iscrivere in lista e nel caso più irreparabile l’esclusione dalle coppe europee per un anno. Ma a Trigoria quest’ultimo scenario viene escluso.