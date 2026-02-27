Verso Roma-Juventus, domani alle 13.30 parla Gasperini in conferenza

La sfida Champions è alle porte. La AS Roma si prepara allo scontro diretto contro la Juventus, valido per la 27ª giornata di Serie A, e alla vigilia sarà Gian Piero Gasperini a prendere la parola.

Il tecnico giallorosso interverrà domani alle ore 13.30 dalla sala stampa del Centro Sportivo Fulvio Bernardini, a Trigoria, per presentare il big match contro i bianconeri. Come di consueto, l’allenatore farà il punto sulle condizioni della squadra, tra possibili scelte di formazione e aggiornamenti dall’infermeria, in vista di una gara che può pesare in maniera significativa nella corsa ai primi posti.

Dall’altra parte ci sarà la Juventus guidata da Luciano Spalletti, in una sfida che mette in palio punti pesanti per la zona Champions.

Appuntamento dunque a domani: parola al campo, ma prima a Gasperini.