Corriere dello Sport (J. Aliprandi) – Il futuro di Pellegrini è cambiato, o quantomeno è ancora tutto da scrivere. Nessuna squadra ha chiesto informazioni e difficilmente lo farà prima di agosto, quando ritornerà a spingere per rientrare in campo.

Gasperini vuole lavorarci su, sempre che non arrivi un’offerta allettante da qualche estimatore, e lo pensa come una mezz’ala, non un trequartista. Il suo contratto scade nel 2026 e la Roma non lo ha mai cercato per il rinnovo. La sua cessione, quindi, non è da escludere, anche per il discorso plusvalenze. A lui il compito di tornare a essere essenziale in campo.