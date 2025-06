Corriere dello Sport (J. Aliprandi) – Ha dato disponibilità a trattare. Ora Matt O’Riley deve aspettare. La sintonia con Gasperini è nata ancora prima di cominciare e l’amore con il Brighton non è mai sbocciato. Neanche quando è rientrato in campo dopo l’infortunio.

Se vuole la Roma, però, deve aspettarla, in quanto ora la priorità dei giallorossi è vendere. Poi, da luglio, si lavorerà anche sul mercato in entrata. In stand-by De Cuyper per via della questione Angelino che adesso difficilmente volerà in Arabia, la Roma segue Gudmunsson, che vorrebbe in prestito con obbligo di riscatto.