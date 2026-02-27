Enzo Le Fée, ex centrocampista giallorosso nella scorsa stagione è tornato a parlare della Roma a un anno dal suo addio.

Lo ha fatto rilasciando un’intervista a Opta The Analyst, senza nessun rimpianto da parte del francese per aver lasciato la Capitale.

Le parole di Le Fée:

“A Roma ero un po’ triste perché non mi piaceva lo stile del calcio che giocavamo. Quando non mi piace lo stile, sono davvero triste. Volevo ritrovare la fiducia in me stesso, ecco perché sono venuto al Sunderland, perché conoscevo Le Bris che avrebbe potuto darmi tutto ciò di cui avevo bisogno per dare il massimo in campo. Mi sto divertendo molto qui. Mi piace molto il fatto che il modo in cui giochiamo in Inghilterra sia totalmente nel mio stile”.