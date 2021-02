Roma e Milan, tre sfide per la storia

Il Corriere Dello Sport (A.Polverosi) – Stanno per incrociarsi le strade di Roma e Milan. Domani all’Olimpico si capiranno tante cose sul conto delle due squadra, sulla loro consistenza e sullo spessore delle loro ambizioni. Prima però c’è un bel pezzo d’Europa che le unisce. Uscito il Napoli, i due club sono gli unici rappresentanti rimasti in Europa League e il sorteggio di Nyon si è divertito a metterle di fronte al loro passato.

Lo Shakhtar, vecchia squadra di Fonseca, per la Roma. Il portoghese ha allenato gli ucraini per tre stagioni, raccogliendo l’eredità di Lucescu, vincendo tre titoli nazionali, tre coppe nazionali e una Supercoppa. Il Manchester United riporterà invece il Milan agli anni del suo dominio europeo. Ricordi cari che Roma e Milan cercheranno di rifrescare tra 12 giorni. Prima devono ravvivare la loro stagione nei confini italiani. Dopo la 21esima giornata, la squadra di Pioli era in testa alla classifica, con 9 punti di vantaggio sulla Roma. Poi sono arrivati Spezia e derby e il Milan si è fermato, permettendo all’Inter di sorpassarlo e a Roma e Juventus di accorciare.