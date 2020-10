Roma e ds, ore calde

Corriere dello Sport (R. Maida) – Dan e Ryan Friedkin sono al lavoro per gettare le basi della loro nuova Roma. Uno dei primi passi è la scelta del nuovo direttore sportivo, che colmi un posto vuoto lasciato ormai da mesi da Petrachi. I proprietari della Roma hanno incontrato a Montecarlo Luis Campos, come avevano già fatto in precedenza con Ralf Rangnick. Il primo però non potrebbe garantire la sua presenza stabile a Trigoria, mentre il secondo difficilmente potrebbe convivere con Paulo Fonseca, essendo un trainager, cioè il factotum dell’area tecnica e sportiva. Un manager all’inglese, che ha un budget di mercato a disposizione. Il mese giusto per l’annuncio del direttore sportivo potrebbe essere novembre. In corsa, oltre ai due già citati, ci sono anche lo spagnolo Orta (ora al Leeds) ed il nigeriano Emenalo, ex Chelsea.