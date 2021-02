Roma, Dzeko o Mayoral grande dubbio di Fonseca

Corriere della Sera (G.Piacentini) – Sarà una Roma in piena emergenza difensiva, quella che stasera affronterà il Benevento (20.45). Senza Smalling e Kumbulla, assenti da un po’, non ci saranno Calafiori, Reynolds ma soprattutto Cristante e Ibanez. Il brasiliano salterà anche il ritorno col Braga e probabilmente il big match contro il Milan. Fonseca per la gara di questa sera sta pensando alle alternative: vicino a Mancini nella difesa a tre dovrebbe toccare a Spinazzola e a Fazio. Convocato anche Juan Jesus.

Leggi anche: Fazio rientra in scena: da ceduto torna titolare

Davanti ha molte più alternative. “Non dico chi giocherà tra Dzeko e Borja Mayoral”. Il favorito sembra essere lo spagnolo, con l’ex capitano di nuovo titolare giovedì in coppa. Alle spalle di Mayoral, dovrebbe toccare a Pellegrini e Mkhitaryan. A centrocampo potrebbe esserci una possibilità per Diawara, in modo da preservare Veretout, diffidato come Villar che però ha riposato in Portogallo.