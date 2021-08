Roma, Dzeko ai saluti: la moglie Amra va a Trigoria per motivi personali

corrieredellosport.it – Un Dzeko a Trigoria, ma non Edin. Amra, la moglie del centravanti bosniaco, questa mattina ha varcato i cancelli del Fulvio Bernardini. Prima un saluto ad alcuni dipendenti del club giallorosso, poi si è diretta verso la struttura per motivi personali. Amra è rimasta circa dieci minuti, poi ha lasciato Trigoria con il suo suv nero, magari riportando a casa anche gli effetti personali di Edin che presto volerà a Milano per le visite mediche e la firma sul contratto con l’Inter.

E Dzeko? Lui è rimasto nella sua villetta a Casal Palocco insieme ai figli. “Adesso starò con i miei bambini che non vedo da due settimane”, aveva detto ieri una volta sbarcato a Ciampino. È rimasto per gran parte della mattinata con loro, poi è uscito a piedi per una passeggiata nei luoghi simbolo del suo quartiere in cui ha vissuto per sei anni. Una passeggiata al parco poco distante, poi un caffè nel bar storico di Casal Palocco, dove nessuno ha mai disturbata il centravanti per foto o autografi. Edin si sta godendo le sue ultime ore a Roma, prima di partire per Milano e cominciare una nuova avventura.