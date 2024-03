Lunedì la Roma sarà impegnata in trasferta contro il Lecce. Da Trigoria arrivano buone notizie per mister De Rossi. Come riferisce Filippo Biafora tramite X, Dybala è tornato a disposizione e si è allenato con il resto del gruppo. Differenziato per Spinazzola, Kristensen e Azmoun.

