Paulo Dybala potrebbe svincolarsi dalla Roma per appena 13 milioni di euro e non più 20. Dal 1º gennaio, racconta la Gazzetta.it, tornerà ad essere operativa la clausola nel suo contratto. A tal proposito, ci sono però due punti importanti da tenere in considerazione: in primis servirà il consenso del giocatore (che ad oggi vuole fortemente rimanere nella capitale). Inoltre, la clausola vale per le squadre estere, mentre per i club italiani può essere annullata dalla stessa società giallorossa con il pagamento di bonus al ragazzo, quantificabile in alcuni milioni di euro (tra i 3 ed i 5).