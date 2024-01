È iniziato un nuovo anno, e la Roma continua la sua ricerca di un difensore centrale da regalare a Mourinho. Per i prossimi impegni lo Special One non avrà a disposizione N’Dicka, reduce da un’ottima prestazione contro la Juve ma che andrà a giocare la Coppa d’Africa con la Costa d’Avorio. Sembrava chiusa la trattativa per Leonardo Bonucci, ma pochi giorni fa si è interrotta a causa del malumore dei tifosi e per l’ingaggio richiesto dall’ex Juve. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, uno dei principali obiettivi del general manager Pinto è Theate. Nelle prossime ore il portoghese tratterà con il Rennes per cercare di ottenere un prestito. L’alternativa è Chalobah del Chelsea, ma sull’inglese c’è anche il Crystal Palace.