Mercato, Chalobah offerto allo Sporting: i portoghesi declinano. La Roma rimane vigile sul difensore

Prosegue la caccia al difensore centrale da regalare a Mourinho dopo la frenata per Bonucci alla Roma. Pinto sta lavorando su diversi profili: tra questi c’è anche Chalobah, difensore centrale del Chelsea. La strada per arrivare al classe ’99 non è così agevole, visti i costi dell’operazione richiesti dalla società inglese. Il club di Londra vuole cedere il giocatore e secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport Chalobah è stato offerto allo Sporting CP per far abbassare il prezzo di Ousmane Diomande. Secco ‘no’ da parte dei portoghesi. La Roma resta alla finestra e sul calciatore ha messo gli occhi anche il Crystal Palace.