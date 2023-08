Nonostante l’acquisto di Azmoun, la Roma ha ancora a disposizione uno slot per gli extracomunitari. Il regolamento prevede che le limitazioni non riguardano calciatori tesserati fino a 30 giugno in Italia. Paredes lo scorso anno giocava per la Juventus e quindi non ha occupato nessuno slot, cosa che invece farà l’iraniano Azmoun da poco atterrato a Ciampino. C’è ancora uno slot libero che potrebbe essere riempito a gennaio con l’arrivo di Marcos Leonardo o di un altro rinforzo.