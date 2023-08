Azmoun è sbarcato a Ciampino poche ore fa. L’iraniano ha scelto sin da subito la Roma, sposando il suo progetto e preferendolo a quello delle altre pretendenti. Ma non finisce qui, perchè secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, l’attaccante sarebbe anche pronto a non giocare la Coppa d’Asia. Azmoun, simbolo del suo popolo e del suo paese, ha detto alla società giallorossa che è pronto a rimanere nella Capitale nel mese di gennaio per rimanere a disposizione di Mourinho.