Il cantate Luciano Ligabue, tra le colonne portanti della musica italiana, ha deciso di omaggiare Francesco Totti nella sua ultima canzone. Il testo del brano in uscita domani 25 agosto recita: “Totti ovunque alle pareti, e maglie della Roma. Fuori un pò di ponentino”. Il video della canzone è girato interamente al centro di Roma, e proprio parlando di tempo è stato impossibile per il cantante di Correggio non menzionare lo storico capitano romanista.