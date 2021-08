Roma, domani la presentazione della gara da trasferta

La Roma è pronta a presentare la seconda divisa per la prossima stagione. Il club giallorosso, attraverso il proprio profilo ufficiale di Twitter, annuncia che nella giornata di domani la società presenterà finalmente la seconda maglia per la stagione 2021/2022. La squadra, che da questa stagione indosserà la maglia targata New Balance, potrebbero indossare già giovedì in casa con il Trabzonspor la nuova divisa da trasferta.