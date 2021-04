Altri infortuni per la Roma dopo l’andata dei quarti di finale di Europa League. Ieri – durante il match con l’Ajax – è stato Leonardo Spinazzola a fermarsi. Il terzino ha dovuto lasciare il campo per un fastidio al flessore della gamba sinistra. Domani – come riportato da Sky Sport – si sottoporrà agli esami medici, ma l’obiettivo è quello di riaverlo a disposizione subito dopo la gara di ritorno con l’Ajax. La speranza è quella di contenere lo stop nell’arco di una decina di giorni.