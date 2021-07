Roma, distorsione al ginocchio sinistro per Villar

Brutte notizie in casa Roma dal ritiro in Algarve, in Portogallo. Secondo quanto riportato dall’ANSA, Gonzalo Villar è stato costretto a fermarsi a causa di un trauma distorsivo di primo grado al ginocchio sinistro e salterà sicuramente la gara di domani con il Siviglia. L’infortunio non è grave e non preoccupa la società giallorossa, con il centrocampista che osserverà qualche giorno di riposo mentre ha già cominciato l’iter riabilitativo. Buone notizie invece per Veretout che oggi ha lavorato parzialmente con il gruppo