Pagine Romaniste – Il tempo sta scadendo, ed è il momento per Juric e i suoi di uomini di iniziare a dare risposte in campo. Appuntamento a questa sera ore 18.45 per la terza di giornata di Europa League. All’Olimpico andrà in scena Roma-Dinamo Kiev, e al netto di un solo punto conquistato dai giallorossi nelle prima due giornate, è vietato sbagliare ancora. La contestazione dei tifosi prosegue, e come affermato anche dal tecnico giallorosso ai microfoni del club: “Tocca ai ragazzi riportare i tifosi dalla nostra parte”.

Previsto turnover, soprattutto in vista dell’impegno fuori casa di domenica contro la Fiorentina. Non dovrebbe però riposare Dovbyk, che partirà titolare. Panchina per Dybala e Mancini, con quest’ultimo alle prese con un attacco febbrile. Centrocampo inedito con Le Fée dal 1′ ed esordio per Hummels.

LE PROBABILI FORMAZIONI DEI QUOTIDIANI

LA GAZZETTA DELLO SPORT (3-4-2-1): Svilar; Ndicka, Hummels, Hermoso; Abdulhamid, Le Fée, Pisilli, Angeliño; Soulé, Baldanzi; Dovbyk.

CORRIERE DELLO SPORT (3-4-2-1): Svilar; Hummels, Ndicka, Hermoso; Celik, Le Fée, Cristante, Zalewski; Baldanzi, Pisilli; Dovbyk.

TUTTOSPORT (3-4-2-1): Svilar; Hummels, Ndicka, Hermoso; Celik, Le Fée, Pisilli, Angeliño; Pellegrini, Baldanzi; Dovbyk.

IL TEMPO (3-4-2-1): Svilar; Hummels, Ndicka, Hermoso; Celik, Le Fée, Cristante, Angeliño; Pisilli, Baldanzi; Dovbyk.

Foto: Done_art10