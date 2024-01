È iniziata la caccia al post-Mourinho. Dopo l’esonero a sorpresa dell’allenatore portoghese di questa mattina, i vertici giallorossi, come riportato da Sportitalia, incontreranno Daniele De Rossi. Per l’ex capitano giallorosso si tratterebbe della sua seconda esperienza da allenatore, dopo la non brillante parentesi alla Spal. A confermare l’ipotesi di De Rossi è anche Gianluca Di Marzio, che afferma che è proprio lui il prescelto per la panchina.

🟡🔴 Contacts already taking place between AS Roma and Daniele de Rossi as potential new head coach.

De Rossi, keen on this possibility as he always had the dream to return to the club.

Final decision expected soon. 🇮🇹 pic.twitter.com/AvTBkoK19F

