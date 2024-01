Roma, Dan Friedkin ha comunicato personalmente la scelta dell’esonero a Mourinho

La notizia dell’esonero di Mourinho ha scosso come un terremoto il mondo Roma. Verso le 9:24 di questa mattina la società giallorossa ha reso noto attraverso un comunicato ufficiale che l’allenatore portoghese era stato sollevato dall’incarico con effetto immediato. Come riportato da Filippo Biafora de Il Tempo, a José Mourinho la notizia è stata data personalmente da Dan Friedkin. Adesso sarà solo questione di tempo per conoscere il prescelto del presidente per il successore di Mou, con De Rossi in pole.

