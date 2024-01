Adesso è ufficiale: Mourinho esonerato. Il portoghese è stato sollevato dal ruolo di responsabile dell’area tecnica della Roma, decisione presa dalla proprietà che ha voluto ringraziare l’ormai ex mister giallorosso. Ecco le loro parole:

“Ringraziamo José a nome di tutti noi all’AS Roma per la passione e per l’impegno profusi sin dal suo arrivo in giallorosso. Conserveremo per sempre grandi ricordi della sua gestione, ma riteniamo che, nel migliore interesse del Club, sia necessario un cambiamento immediato. Auguriamo a José e ai suoi collaboratori il meglio per il futuro”.

asroma.com