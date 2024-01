Dopo l’esonero di José Mourinho, Daniele De Rossi si prepara a diventare il nuovo allenatore della Roma. Secondo quanto riporta Matteo Moretto sono emersi i primi dettagli sul possibile contratto. Daniele siederà sulla panchina giallorossa fino a giugno, con la possibilità di prolungare l’accordo in casi entrambe le parti fossero d’accordo. Mancano gli ultimi dettagli e poi l’ufficialità.

Nell’esperienza alla Spal, i moduli usati dall’ex numero 16 giallorosso sono stati il 3-5-2, il 3-4-1-2 e il 3-4-2-1, tutte varianti che non andrebbero a stravolgere il modo di stare in campo improntato dallo Special One. Trae ispirazione dagli allenatori che ha avuto, su tutti Spalletti e Luis Enrique. Un profilo che conosce Roma e Trigoria come le sue tasche.