Sorpresa Svilar però Rui è in corsa

Corriere dello Sport (R. Maida) – Non era mai successo: escluso per scelta. Non aveva alcun problema fisico, Rui Patricio. Era pronto a giocare a Milano. Pensava di giocare, anzi. Ma domenica mattina ha saputo che Mourinho aveva deciso di lanciare Mile Svilar. La scelta ha inciso sul risultato? Non lo sapremo mai. Di sicuro ha smantellato una sicurezza, quella delle gerarchie interne: l’esperto numero 1 e il più acerbo numero 99 da ora si contenderanno il posto in squadra a prescindere dalla competizione.

Rui Patricio tornerà titolare contro il Verona. Pensando alla prossima stagione, che oggi sembra lontana millenni, si pone però il problema della successione. Il suo contratto è scaduto e per ragioni anagrafiche (classe ’88) difficilmente sarà rinnovato. Svilar può restare ma è davvero pronto a riceverne l’eredità come primo? La palla passa alla società e all’allenatore che verranno.