Corriere della Sera (G. Piacentini) – Oggi è il giorno di Danso, poi toccherà alla cessione di Tammy Abraham e infine all’arrivo di un centrocampista, con Manu Koné del Borussia Moenchengladbach grande obiettivo che la Roma proverà a soffiare al Milan, dato per vicinissimo al 23enne giocatore francese. Sarà un finale di mercato – venerdì a mezzanotte – in cui il direttore sportivo Florent Ghisolfi dovrà dare il meglio di sé per consegnare a Daniele De Rossi i rinforzi che il tecnico da tempo chiede e di cui ha bisogno assoluto.

L’ultimo colpo, in ordine di tempo, è Kevin Danso. L’accordo con il Lens è stato suggellato ieri mattina: il difensore centrale austriaco arriverà (forse già oggi nella Capitale) con la formula del prestito con obbligo di riscatto per circa 24,5 milioni. Una buona mossa per la Roma, che lo metterà sul prossimo bilancio quando sarà sicura di non avere più il peso di Smalling (oltre 4,5 milioni lordi tra ingaggio e ammortamento) e Karsdorp (oltre 5 milioni).

Danso è stato salutato nella serata di lunedì dai suoi (ormai) ex tifosi, che gli hanno dedicato uno striscione di addio: firmerà con la Roma un quinquennale a 1,5 milioni di euro netti, cioè il doppio di quanto guadagnava a Lens. Il centrale nato in Austria da genitori ghanesi è una vecchia conoscenza di Ghisolfi, che da dirigente del Lens lo prelevò dall’Augsburg per 5,5 milioni.

Possibile un’ulteriore uscita a centrocampo: Bove ha rifiutato il prestito ai greci del Paok Salonicco, ma si sono fatti gli inglesi del Nottingham Forest (la Roma lo valuta 15 milioni). Nelle ultime ore si è mosso qualcosa anche intorno a Cristante: il suo agente è Riso, lo stesso di Frattesi, che con la Roma ha un ottimo rapporto. L’ipotesi di uno scambio con l’ex giallorosso è però tramontata sul nascere perché il club nerazzurro si è dichiarato indisponibile a trattare.