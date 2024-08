Corriere della Sera (G. Piacentini) – “Voglio vincere il titolo di capocannoniere anche in Italia, come ho fatto in Spagna”. Le difficoltà delle prime due giornate di campionato non hanno demoralizzato Artem Dovbyk. “Sarà una bella avventura – le sue parole a Sky Sport – perché sono un attaccante come Shevchenko, voglio dimostrare il mio valore in campo. So che la Roma è un grande club, con una grande storia e tifosi fantastici. L’atmosfera all’Olimpico è diversa”.

Un’atmosfera che presto conoscerà anche Saud Abdulhamid, da ieri ufficialmente giallorosso (per lui 4 anni di contratto). Il primo calciatore saudita della Serie A ha scelto la maglia numero 12. “La Roma – le sue parole – è un grandissimo club , ho ricevuto questa offerta e non potevo rifiutare. La serie A è un grande cambiamento per me, voglio rendere orgoglioso tutto il popolo saudita. Nel mio campionato ho giocato con grandi calciatori e ho imparato molto, soprattutto professionalità e mentalità. Roberto Mancini (c.t. della nazionale araba, ndc) è un grande allenatore e mi ha consigliato di scegliere la Roma. De Rossi è una leggenda, ho parlato un po’ con lui, mi ha spiegato che lavoro mi aspetta. Il mio idolo? Maicon”.