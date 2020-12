Roma, da Ibanez a Cristante. I quattro ex sono fantastici

La Gazzetta dello Sport (A.Pugliese) – Chissà se alla fine ci saranno tutti e quattro direttamente dal via. Del resto Ibanez, Mancini, Spinazzola e Cristante si sono valorizzati proprio a Bergamo, sotto la mano sapiente di Gasperini. Chi più e chi meno. Nella testa di Fonseca dovrebbero essere sicuri del posto in tre: Ibanez e Mancini in difesa, oltre a Spinazzola sulla corsia sinistra.

“Sono quattro giocatori forti – ha detto ieri l’allenatore dell’Atalanta –. Spinazzola sta facendo più di quanto fatto negli altri anni, ha trovato il dentista che lo ha messo a posto… a Cristante sono legatissimo, adesso gioca in tutti i ruoli. E anche a Mancini, per tutto quello che ci ha dato. Per Ibanez invece siano un po’ tutti dispiaciuti, poteva essere importante per l’Atalanta. Giocava poco, abbiamo pensato di darlo in prestito e sta venendo fuori con un po’ di rammarico. A differenza di Romero aveva fatto pochi campionati in Italia, ma ha alcune caratteristiche importanti, probabilmente aveva solo bisogno di un po’ di tempo”.