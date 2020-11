Roma, crollo fisico a Napoli: sotto accusa l’agenda settimanale

Repubblica.it (M.Pinci) – Niente alibi per la Roma dopo il tracollo del San Paolo, ma il calo fisico della squadra è stato evidente. Dal fischio finale allenatore e dirigenti ragionano su un aspetto: l’agenda settimanale. Qualcosa nelle ultime 72 ore non ha funzionato. Il ritorno dalla partita contro il Cluj è stato un mezzo incubo. Il gruppo è rientrato a casa soltanto alle 4.30 del mattino e la giornata successiva è stata totalmente compromessa. La squadra si è allenata a Trigoria con pochissime ore di sonno. Il giorno dopo una rifinitura light e via per Napoli domenica mattina. Già ieri sera questo problema dei trasferimenti è stato affrontato ed è decisamente da migliorare. Per questo Fonseca ha concesso un giorno di riposo alla squadra.