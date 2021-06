Roma, Costanzo avrà focus sul progetto per il nuovo stadio

Pagine Romaniste – Maurizio Costanzo ha annunciato che sarà il responsabile per le strategie di comunicazione della Roma. Più in specifico il giornalista sarà advisor esterno su focus sulla comunicazione sul progetto per il nuovo stadio della Roma, con attività ad esso collegate. Non sarà responsabile sportivo né della comunicazione del club, ma sarà un valore aggiunto alle iniziative strategiche sul nuovo stadio. Si definisce meglio così il ruolo del giornalista ingaggiato dai Friedkin. Non, quindi, il nuovo capo della comunicazione di Trigoria come si intuiva dalle dichiarazioni dello stesso Costanzo, bensì una pedina utile a diffondere divulgazioni strategiche in vista del nuovo progetto per lo stadio che sarà lanciato insieme al Comune.