Roma, due mesi dalla vittoria in Conference League: il club celebra il successo di Tirana – VIDEO

È una data impressa nel cuore dei tifosi, ma soprattutto nella storia della Roma. Il giorno 25 non sarà più lo stesso. Non lo è di certo da due mesi. Cioè da quando Tirana si è colorata di giallorosso per la vittoria della squadra di Mourinho in Conference League. A spazzare via il Feyenoord ci ha pensato Nicolò Zaniolo, decisivo nel riportare una coppa a Trigoria. Con un video pubblicato su Twitter, la Roma ha ricordato il successo.