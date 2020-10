Roma con l’ombra del virus

Il Tempo (F.Biafora) – Ingranare subito la marcia giusta nel primo match del ciclo di partite in arrivo dopo la sosta per le nazionali. Questa sera la Roma affronta la neopromossa Benevento di Inzaghi, una formazione che nelle prime tre giornate di campionato ha ottenuto una sonora sconfitta con l’Inter, ma anche due vittorie con Sampdoria e Bologna. I giallorossi si presentano alla sfida con i campani con un po’ di timore dopo la positività di Calafiori, il sesto giocatore ad essere infettato dal Coronavirus da inizio stagione. Per il momento sono risultati tutti negativi i tamponi effettuati sul resto del gruppo-squadra, che da ieri è in isolamento fiduciario a Trigoria e questa mattina, come previsto dalla Circolare del Ministero della Salute del 18 giugno, verrà effettuato un nuovo ciclo di tamponi i cui risultati saranno resi noti prima dell’arrivo allo Stadio Olimpico