Roma, colpo da Champions con la firma di Diawara

Il Messaggero (U.Trani) – La Roma riparte, a fatica. Quel che conta è aver ritrovato il successo: 1-2 al Franchi, con rete al fotofinish di Diawara. Fonseca va ancora a dama contro la Fiorentina, unica squadra in Serie A battuta 4 volte su 4 e rimane in corsa per la Champions. I giallorossi hanno la forza di reagire dopo il pari viola e restano al quinto posto in classifica, staccando di nuovo dal Napoli.

Al momento delle formazioni lo speaker annuncia anche Davide Astori in quella della Fiorentina. Sono passati già 3 anni dalla sua scomparsa: una stagione in giallorosso prima delle tre con la Viola, è stato ricordato al 13′ con un minuto di silenzio e una foto sul maxischermo.

La Roma, da copione, fa la partita. La trappola di Prandelli funziona solo per metà partita, anche se i giallorossi pagano la stanchezza degli incontri ravvicinati. Dopo la gaffe contro il Milan, meno gioco dal basso e qualche lancione in più, come quello di Mancini per Spinazzola, che timbra per il vantaggio. Calvarese annulla per fuorigioco la rete di Diawara, ma il Var Aureliano certifica il successo giallorosso e la crisi della Fiorentina.