Roma-Cluj 5-0, le pagelle dei quotidiani. Ibanez e Mayoral i migliori, insieme a Fonseca. Non brilla Villar

Pagine Romaniste – Il turnover questa volta dà ragione a Paulo Fonseca e la Roma all’Olimpico batte per 5 a 0 il Cluj, chiudendo in testa l’andata del Gruppo A di Europa League. I giallorossi ora guidano il raggruppamento a quota 7 punti, con Cluj e Young Boys a 4, mentre resta bloccato ad un punto il CSKA Sofia. Per i capitolini reti di Mkhitaryan, Ibanez, Pedro e la doppietta di Borja Mayoral. Sette titolari lasciati a riposo dunque, anche in vista dell’appuntamento di domenica alle ore 15 a Marassi contro il Genoa. Di seguito, i voti dei quotidiani ai romanisti.

LA GAZZETTA DELLO SPORT (A. Pugliese)

Pau Lopez 6,5; Fazio 6, Ibanez 7, Kumbulla 6,5; Peres 7, Cristante 6,5, Veretout 6,5, Spinazzola 7; Villar 6, Mkhitaryan 7,5; Mayoral 7. Subentrati: Pellegrini 6, Juan Jesus 6, Pedro 6,5, Smalling 6, Milanese 6. Allenatore: Fonseca 7.

CORRIERE DELLO SPORT (R. Maida)

Pau Lopez 6,5; Fazio 6, Ibanez 7, Kumbulla 7; Peres 7, Cristante 6, Veretout 6,5, Spinazzola 6,5; Villar 6,5, Mkhitaryan 7; Mayoral 7. Subentrati: Pellegrini 6, Juan Jesus 6, Pedro 6,5, Smalling 6, Milanese 6. Allenatore: Fonseca 7.

TUTTOSPORT (S. Carina)

Pau Lopez 6,5; Fazio 6, Ibanez 6,5, Kumbulla 6; Peres 7, Cristante 6, Veretout 6,5, Spinazzola 7; Villar 6, Mkhitaryan 6,5; Mayoral 7. Subentrati: Pellegrini 6, Juan Jesus 6, Pedro 6,5, Smalling 6, Milanese 6,5. Allenatore: Fonseca 6,5.

IL MESSAGGERO (A. Angeloni)

Pau Lopez 6,5; Fazio 6, Ibanez 7, Kumbulla 6,5; Peres 7, Cristante 6,5, Veretout 6,5, Spinazzola 7; Villar 6, Mkhitaryan 7; Mayoral 7. Subentrati: Pellegrini 6,5, Juan Jesus 6, Pedro 7, Smalling 6, Milanese 6,5. Allenatore: Fonseca 7.

CORRIERE DELLA SERA (L. Valdiserri)

Pau Lopez 6,5; Fazio 6, Ibanez 7, Kumbulla 6; Peres 7, Cristante 6, Veretout 6,5, Spinazzola 7; Villar 6, Mkhitaryan 7; Mayoral 7. Subentrati: Pellegrini 6, Juan Jesus 6, Pedro 6,5, Smalling 6, Milanese 6. Allenatore: Fonseca 7.

LA REPUBBLICA

Pau Lopez 6; Fazio 6, Ibanez 7, Kumbulla 6,5; Peres 6,5, Cristante 6, Veretout 6, Spinazzola 6,5; Villar 6, Mkhitaryan 6,5; Mayoral 7. Subentrati: Pellegrini 6, Juan Jesus 6, Pedro 6,5, Smalling 6, Milanese 6,5. Allenatore: Fonseca 6,5.

IL TEMPO (A. Austini)

Pau Lopez 6,5; Fazio 6, Ibanez 7, Kumbulla 6,5; Peres 7, Cristante 6, Veretout 7, Spinazzola 7; Villar 6, Mkhitaryan 6,5; Mayoral 7. Subentrati: Pellegrini 6, Juan Jesus 6, Pedro 7, Smalling 6, Milanese 7. Allenatore: Fonseca 7.

IL ROMANISTA (F. Pastore)

Pau Lopez 6,5; Fazio 6, Ibanez 7, Kumbulla 6,5; Peres 7, Cristante 6, Veretout 6,5, Spinazzola 6,5; Villar 6, Mkhitaryan 6,5; Mayoral 6,5. Subentrati: Pellegrini 6, Juan Jesus 6, Pedro 6,5, Smalling 6, Milanese 6. Allenatore: Fonseca 7.

LEGGO (F. Balzani)

Pau Lopez 6,5; Fazio 6, Ibanez 7, Kumbulla 6; Peres 7, Cristante 6, Veretout 7, Spinazzola 7; Villar 6,5, Mkhitaryan 6,5; Mayoral 7. Subentrati: Pellegrini 6, Juan Jesus 6, Pedro 6,5, Smalling 6, Milanese 6,5. Allenatore: Fonseca 7.