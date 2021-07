Roma caput… Mou. Oggi la presentazione dello Special One

Leggo (F. Balzani) – Zitti tutti, parla Mourinho. E lo farà da un posto per niente banale: Terrazza Caffarelli, in Campidoglio sopra il Foro Romano. Da Imperatore anche se ancora non ha vinto nulla, almeno a Roma. Lo Special One si presenterà in conferenza oggi alle 13,30 (diretta tv su Canale 20) di fronte a una platea di giornalisti giunti da tutta Europa. Un evento mediatico enorme per la Roma dei Friedkin (presenti ma silenti), un primo tutorial su quelle che sono le ambizioni del club nel prossimo futuro. Potrebbe esserci la sindaca Raggi (non invitata ufficialmente), ma soprattutto ci sarà Mourinho che conclude la quarantena e qualche ora dopo dirigerà il primo allenamento a Trigoria. Il tecnico ha imposto doppie sedute venerdì e sabato.