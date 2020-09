Roma, caos centravanti. Ora bisogna far convivere i rivali Dzeko e Fonseca

Corriere della Sera (L.Valdiserri) – Il caos alla Roma è totale. Oggi il Giudice sportivo non omologherà lo 0-0 di Verona ma darà alla Roma la partita persa a 0-3 a tavolino per aver schierato Diawara, che non era inserito nella lista dei 25 giocatori “over”. Ieri la Juventus ha scelto Alvaro Morata come spalla di Cristiano Ronaldo, chiudendo così la porta ad Edin Dzeko, che era la prima scelta di Pirlo. A questo punto il bosniaco resterà a Roma per onorare il suo ricco contratto da 7 milioni netti più bonus che lo lega fino a giugno 2022. Il rapporto tra il centravanti e Paulo Fonseca è però ai minimi storici. Il primo strappo era avvenuto dopo la sconfitta in Europa League contro il Siviglia, quando Dzeko si lamentò per 90′ in campo e ribadì nelle dichiarazioni post-partita la sua insoddisfazione per come l’allenatore aveva preparato tatticamente la partita. Sabato sera la seconda puntata: Dzeko resta in panchina per 90′ anche se la squadra non sblocca la partita; da lì partono voci sul rifiuto del bosniaco di partecipare alla riunione tecnica pre-partita. In ogni caso Paulo Fonseca ne esce pesantemente ammaccato. Lo stesso Fonseca con il quale Dzeko dovrà convivere in futuro. E poi la posizione dell’allenatore portoghese, avvalorata da rumours di Allegri, sembra essere in bilico per la mancanza di un’idea chiara di gioco e di risultati. Una confusione che dura da quattordici mesi e che è passata anche nelle menti dei giocatori, che assistono pure a scelte sui generis come l’ingresso in campo al 44′ della ripresa di Villar a Verona, proprio al posto di Diawara. Una sostituzione che, di solito, si fa per perdere tempo quando si sta vincendo la partita