Roma, cessioni importanti per iscriversi al prossimo campionato

Nei giorni scorsi la Roma ha ottenuto la licenza UEFA, ma ora il problema riguarda il campionato. I criteri di ammissione riguardano rapporti tra indebitamento e patrimonio e così la società si troverà costretta a intervenire con pesanti plusvalenze, per decine di milioni di euro. I sacrifici ci saranno anche per i pià promettenti del settore giovanile come Riccardi e Calafiori. Sarà necessario cedere giocatori importanti per sistemare il bilancio. Serviranno fidejussioni per mettersi in regola. Lo scrive il Corriere dello Sport.