Riccardo Calafiori cambia numero di maglia. Come riportato dal profilo Twitter ufficiale della Roma, l’esterno è passato dal numero 61 al 13. Non è il primo cambio di numero della Roma in questa stagione. Anche Gonzalo Villar ha infatti cambiato. Il centrocampista spagnolo è passato dal 14 all’8. Di seguito il video dell’annuncio.

🔀 Aggiornamento: il nuovo numero di maglia di Riccardo Calafiori 🔥#ASRoma pic.twitter.com/s51OTvhWnR — AS Roma (@OfficialASRoma) August 11, 2021