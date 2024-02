Roma-Cagliari, le pagelle dei quotidiani: Dybala e Pellegrini i migliori. Ottimo esordio per Angeliño

La Roma strapazza il Cagliari, superandolo per 4-0. Migliore in campo Dybala si illumina, come con la Salernitana, a partire da dopo il gol. Ma quando parte è infermabile quasi per tutti. Continua la rinascita di capitan Pellegrini, trovando il terzo gol consecutivo in Serie A. Ottimo esordio per Angeliño. Bene Mancini e solita prova solida di Cristante in mezzo al campo. Voti altissimi per mister De Rossi.