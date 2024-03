Corriere della Sera (G. Piacentini) – Doppia brutta notizia, ieri, per Daniele De Rossi. Si sono infatti fermati per problemi fisici Sardar Azmoun e Tommaso Baldanzi. Tra i due a preoccupare maggiormente è l’attaccante iraniano, che prima ha realizzato un gol nella vittoria dell’Iran contro Turkmenistan nel match di qualificazione ai Mondiali del 2026, e poi – in lacrime – è stato sostituito alla fine del primo tempo. Dopo uno scatto, Azmoun si è accasciato per un problema muscolare alla coscia sinistra ed è stato subito portato negli spogliatoi.

Ha lasciato il ritiro dell’Under 21, invece, Tommaso Baldanzi che ha accusato un problema all’adduttore sinistro: salterà le due gare contro Lettonia e Turchia. La sensazione è che lo staff azzurro non abbia voluto rischiare, ma ora la gestione passa alla Roma e a De Rossi, che ieri ha ritrovato la squadra dopo tre giorni di riposo.