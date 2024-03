La Gazzetta dello Sport (D. Stoppini) – Le dinamiche del mercato sono a volte imprevedibili. Ma certo ad oggi l’Inter non ha un budget che faccia pensare a operazioni onerose la prossima estate. Ecco perché anche l’arrivo del nuovo difensore dovrà rappresentare un’occasione. E l’occasione può essere Chris Smalling.

Il difensore inglese ha vissuto una stagione paradossale a Roma, bloccato a lungo da un infortunio che lui stesso pensava di risolvere più in fretta. La sua situazione ha creato tensione in casa Roma, quando ancora l’allenatore era José Mourinho. Poi con De Rossi il rientro in campo, prima di un nuovo stop. Il futuro con la Roma è in linea teorica blindato da un contratto fino al 2025.

Ma bisognerà capire bene come l’inglese chiuderà la stagione, non solo dal punto di vista fisico. Ed è un calciatore che è considerato ideale per guidare una difesa a tre, peraltro di enorme esperienza e pronto all’uso. Più, probabilmente, di un altro giocatore che in passato il d.s. Ausilio aveva fatto seguire: il nazionale greco Konstantinos Mavropanos, classe 1997, oggi al West Ham.