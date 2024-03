Ieri durante il primo tempo della partita tra Roma e Brighton è apparso uno striscione offensivo esposto in curva sud e rivolto alla defunta Regina Elisabetta II: “The Queen gave blowjobs”. Gli inglesi, sono rimasti indignati da tale gesto, “Uno striscione spregevole”, lo ha definito il Daily Mail. Anche sui social le chiacchiere non mancano e tali frasi sono state definite come una totale mancanza di rispetto.