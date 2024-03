Il gruppo c’è e si vede. Rimasto in tribuna perché fuori dalla lista UEFA e infortunatosi dopo il match contro il Monza, Kristensen ha assistito al match di Europa League dagli spalti dell’Olimpico. Come si può notare da un video pubblicato su X (vedere sotto), il danese viene ripreso mentre canta le ultime parole dell’inno giallorosso poco prima del calcio d’inizio. Gesto da non poco conto per un giocatore in prestito.