La voglia di Roma non finisce mai. A pochi giorni dal match di Europa League contro il Brighton, lo Stadio Olimpico registra il suo 50° sold out dalla riapertura della capienza al 100%. Saranno oltre 64.000 i tifosi presenti per sostenere la squadra. Fino ad oggi sono stati 1.180.423 i romanisti accolti all’Olimpico nella stagione in corso, mentre l’anno passato la cifra è di oltre 3.000.000.